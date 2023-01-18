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الأربعاء، 18-01-2023 07:32 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2956.376 طن، توزعت على 1714.985 طن خضار،974.028 طن فواكه، و 260.363 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 260.284 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 55 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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