الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 05-12-2022 07:42 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3535.268 طن، توزعت على 2092.872 طن خضار،1132.017 طن فواكه، و 310.380 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 345.423طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 125 قرشاً ، زهرة من 25 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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