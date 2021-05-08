استمرار حملة تطعيم معلمي عمان غدا .. تفاصيل

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، منشورا حول تطعيم المعلمين في عمان، وجاء في المنشور ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" :

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المُعلِّمون الأعزَّاء في محافظة العاصمة..

تستمر الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين ليوم غدٍ الأحد 9 أيَّار 2021، في المراكز المخصصة في محافظة العاصمة.



وأضاف المنشور :

حفاظًا على صحتكم، وتجنبًا للاكتظاظ، سيقتصر التطعيم غدًا، على:

(300) شخص فقط في كل مركز من المراكز الأربعة،

ممن تبدأ أسماؤهم بالأحرف (ز)، (س)، (ش)، (ص)، (ض).

مراكز تطعيم المعلمين في العاصمة:

مدرسة الملك عبد الله للتميز/ المقابلين/ لواء القويسمة

مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان

مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة

مدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا

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وسنستمر بالإعلان يوميًا عن مستجدات الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين والمحافظات التي ستغطيها..



