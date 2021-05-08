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السبت، 08-05-2021 01:15 م

استمرار حملة تطعيم معلمي عمان غدا .. تفاصيل

منح
توضيحية


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، منشورا حول تطعيم المعلمين في عمان، وجاء في المنشور ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" : 

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المُعلِّمون الأعزَّاء في محافظة العاصمة..
تستمر الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين ليوم غدٍ الأحد 9 أيَّار 2021، في المراكز المخصصة في محافظة العاصمة.

 

وأضاف المنشور :

حفاظًا على صحتكم، وتجنبًا للاكتظاظ، سيقتصر التطعيم غدًا، على:
(300) شخص فقط في كل مركز من المراكز الأربعة،
ممن تبدأ أسماؤهم بالأحرف (ز)، (س)، (ش)، (ص)، (ض).

 

مراكز تطعيم المعلمين في العاصمة:
 مدرسة الملك عبد الله للتميز/ المقابلين/ لواء القويسمة
مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان
مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة
مدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا
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وسنستمر بالإعلان يوميًا عن مستجدات الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين والمحافظات التي ستغطيها..


 




 

 


 

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