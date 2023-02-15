الأربعاء 15-02-2023
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الأربعاء، 15-02-2023 10:01 ص

اصابة بتصادم مركبتين على شارع الأردن

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الوكيل الإخباري - تعرض شخص لاصابات متوسطة، إثر حادث تصادم، وقع بين مركبتين، صباح اليوم الاربعاء، على شارع الأردن، ما بعد مستشفى الملكة علياء باتجاه ياجوز، في العاصمة عمّان. اضافة اعلان


وقالت إدارة السير، أنه تم نقل المصاب من قبل الدفاع المدني إلى المستشفى، موضحة أنه تم تعليل سبب الحادث بالتتابع القريب وعدم أخذ احتياطات السلامة العامة.

كما تعاملت فرق كوادر إدارة السير مع حادث تصادم بين مركبتين ما قبل جسر الملكة زين الشرف للسير القادم من شارع المطار باتجاه الدوار السابع، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم إزالة الأثر المروري وفتح الطريق للمركبات.

 




 

 


 

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