اصابة شقيقين في مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية بالبقعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني انه ورد بلاغ الى غرفة عمليات شرطة البلقاء مساء الإثنين حول وجود مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة البقعة بالقرب من دوار العودة على إثر خلاف بينهم، حيث استخدمت فيها أسلحة نارية (بمباكشن) .



واشار المصدر انه نتج عنها إصابة اشقاء إثنان (أحداث) احدهم مصاب بمنطقة اليد بعيار ناري (بزر بمباكشن) والثاني برضوض مختلفة في مختلف انحاء الجسم .



ولفت انه تم إسعافهم الى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم بين الحسنة والمتوسطة، وجاري البحث عن الطرف الاخر وهم شخصين معروفين لدى الأجهزة الامنية.

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