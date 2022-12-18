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الأحد، 18-12-2022 09:06 ص

اصابتان بحادث تصادم بين مركبتي شحن على الصحراوي

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الوكيل الإخباري - قال الملازم مهدي الحمود، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة، سبب بحادث تصادم بين مركبتي شحن على الطريق الصحراوي، أمام محطة الزميلة الأمنية باتجاه عمان، ونتج عنه إصابتين متوسطتين.اضافة اعلان


وبيّن الحمود، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن حركة السير على الطرق الخارجية تشهد نشاطاً قوياً على مختلف الطرق الخارجية، بالتزامن مع بداية أسبوع، مؤكداً تواجد نشامى الدوريات الخارجية منذ ساعات الصباح الباكر لتأمين بيئة مرورية آمنة وضمان انسيابية حركة السير وتسهيل وصول المواطنين لمقاصدهم بكل سهولة ويسر.

ولفت إلى أنه ورغم التحذيرات من خطر السرعات العالية ضبطت الدوريات المنتشرة على الطرق مركبة تسير بسرعة 164 كلم بالساعة، وأخرى بسرعة 168 كلم بالساعة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

 




 

 


 

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