اطلاق دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات

الوكيل الإخباري-

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أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، دورة جديدة من مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، وفقا للخطة التطويرية للمشروع 2022، انطلاقا من دورة في دعم الشباب وتوفير الأدوات اللازمة لهم للإبداع والابتكار من خلال تقديم الدعم المالي والفني لطلبة الجامعات الأردنية لتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم.وتقوم الخطة التطويرية للمشروع والتي جاءت انسجاماً مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لمحور محركات الريادة والإبداع - محرك البحث والتطوير والابتكار، على تعظيم أثر الفائدة وسعيا للمساهمة في تحقيق التنمية والتطوير وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لمختلف المشاكل والتحديات الوطنية، حيث سيتم التركيز على دعم المشاريع/الأبحاث النوعية والقابلة للتطبيق والاستدامة، أو تفضي إلى براءة اختراع أو التي تسهم في حل مشكلة تواجه المجتمع.ويهدف المشروع إلى المساهمة في خلق مجتمع منتج وفاعل في النواحي العلمية والتعليمية، وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلبة الجامعات مما يشكل حافزا لهم لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، إضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال الإسهام في رفع مستوى الموارد البشرية، فضلا عن تطوير التعليم العالي ليصبح معتمداً على المشاريع / الأبحاث الإبداعية بدلاً من التلقين.ويرتكز المشروع على محورين هما المشاريع/الأبحاث الحرة التي يقررها الأساتذة بالاتفاق مع طلبتهم ،والمشاريع المقترحة من قبل المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB)) .وسيتمكن طلبة الجامعات من التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم من خلال رابط إلكتروني، ضمن شروط ومعايير محددة اعتبارا من 20 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ولغاية 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وستتولى لجنة فنية مهمة دراسة واختيار المشاريع / الأبحاث بعد حضورها لإجازات يقدمها الطلبة بوجود مشرفي المشاريع، فيما تتابع اللجنة المختصة مراحل تنفيذ المشاريع المختارة، إذ تحصل هذه المشاريع على دعم مالي يصل لغاية 5000 دينار.مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات أطلق عام 2004 وينفذ بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير قدم الدعم لـ 363 مشروع تخرج وبحث، وفر خلالها 1572 فرصة مباشرة وغير مباشرة.