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الثلاثاء، 17-08-2021 02:39 م

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

سند


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، عن اعتماد مصادقة شهادات المطاعيم ضد فيروس كورونا فقط من خلال تطبيق سند، وذلك التزاماً بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وضمان سرية المعلومات الشخصية وحماية شهادات المطاعيم من أي تزوير أو تلاعب قد يحدث، وفق بيان للوزارة.

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وقالت الوزارة إنه "تم الغاء قدرة قراءة الشهادة من كاميرا الهاتف الذكي أو البرامج الخاصة بقراءة رمز الاستجابة السريع (QR Code) واعتماد قراءتها ومصادقتها فقط من خلال تطبيق سند".


وأشارت الوزارة إلى أنه "يمكن لأي جهة أو دولة ترغب بقراءة شهادة المطعوم الصادرة من وزارة الصحة الأردنية، التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والحصول على واجهة برمجة التطبيقات (API) اللازمة لقراءة الشهادة ومصادقتها".


وأضافت "سيضاف خيار مؤقت على حساب سند واتساب للراغبين بالحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) لمصادقة الشهادة (مفتوح) الذي يمكن قراءته من كاميرا الهاتف الذكي لحين انتهاء الترتيبات مع كافة الدول".


 




 

 


 

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