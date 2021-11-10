اعتماد فحص (PCR) داخل مركز حدود جابر لجميع القادمين

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اعتماد إجراء فحص (PCR) داخل مركز حدود جابر لجميع القادمين من الأراضي السورية إلى المملكة.

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وقال الفراية، في تعميم ، إنّه على المواطنين السوريين الانتظار لحين صدور نتيجة الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه في حال ثبوت الإصابة شخص ما سيتم إعادته إلى الأراضي السورية.



وبيّن أن الأمر ذاته ينطبق على جميع المواطنين الأردنيين القادمين للمملكة وحتى الحاصلين على شهادة المطعوم الأردني وعلى أن يصار إلى إجراء فحص (pcr) لهم داخل المركز الحدودي دون انتظار النتيجة والاكتفاء بالعزل المنزلي حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة في حال ثبوت الإصابة.



أوضح الفراية أن تلك الإجراءات تأتي نظرا لزيادة مستوى انتشار فيروس كورونا في الأراضي السورية بحسب التقارير التي ترد وزارة الداخلية؛ لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين للحيلولة دون انتقال العدوى من خلال المسافرين القادمين إلى الأردن عبر مركز حدود جابر.

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