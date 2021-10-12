تخريج الفوج الثالث من المشاركين في المبادرة الوطنية لمكافحة كورونا

الوكيل الاخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية ان الاردن وبتوجيهات ملكية سامية ، بذل ولا يزال جهودا مميزة ونوعية لتأمين مطاعيم فيروس كورونا ، وإنشاء مراكز للتطعيم من اجل تحفيز المواطنين وغيرهم من المقيمين على أراضي المملكة على أخذ المطعوم، باعتباره سببا رئيسا للحد من خطر الجائحة على الأفراد والمجتمع.



وقال وزير الداخلية خلال تخريج الفوج الثالث من المشاركين في المبادرة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وبدعم من حكومة النرويج، أن أجهزة الدولة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، تعمل على مدار الساعة للحد من تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات من خلال رفع مستوى الوعي باهمية اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وشروط ومتطلبات السلامة العامة.



واشار الفراية الى ان المشاركين في هذه المرحلة والبالغ عددهم 60 شابا وشابة يمثلون محافظات العاصمة والزرقاء والكرك ، سيعملون مع المجتمعات المحلية لزيادة معدل التطعيم ورفع الوعي بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة ومساعدة الحكام الاداريين والجهات المعنية في كل محافظة على عمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بمدى الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع ، حتى نتمكن من تجاوز آثار الجائحة ونضمن الاستمرار في فتح القطاعات وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها المعتادة.



واشار الى ان تشكيل هذا الفريق يعتبر ايضا فرصة تشغيلية للشباب ، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وولي العهد بضرورة التواصل مع الشباب واشراكهم في التوعية الصحية مثمنا دور الجهات الداعمة للمبادرة والممثلة في برنامج الامم المتحدة الانمائي والجمعية الملكية للتوعية الصحية وجمعية دار ابو عبد الله.

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