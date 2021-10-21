وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الداخلية مازن الفراية في مبنى الوزارة اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يضم ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر ذات الاختصاص، للوقوف على أبرز الاستعدادات والتحضيرات والخطط التي وضعها المجلس للتعامل مع الاحوال الجوية المتوقعة والظروف الطارئة خلال فصل الشتاء المقبل.



‏وبين الفراية أن الخطط الموضوعة من قبل جميع ‏الجهات المنضوية تحت ‏مظلة المجلس هي الآن موضع التنفيذ بعد أن ‏عولجت نقاط الضعف التي ظهرت في فصل الشتاء ‏الماضي وعززت نقاط القوة.



وأشار الى أهم القضايا ‏المطروحة بهذا المجال وهي إدامة صلاحية البنية ‏التحتية المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي، ‏وخطوط شبكات الكهرباء لتجنب وقوع الأعطال ‏الكهربائية التي تتسبب بإعاقة سير الحياة العامة، ‏وفتح الطرق الرئيسة والفرعية وتفقد السدود ‏ومصادر المياه والأودية والمناطق المنخفضة‏، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر وبجانب السيول إلى ‏مناطق آمنة كي نتمكن من تقديم هذه الخدمات ‏للمواطنين بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.‏



وقال وزير الداخلية، إن ما نسعى اليه هذا العام أن يكون تعاملنا كأجهزة ‏حكومية مختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة تمتاز ‏بالجاهزية العالية سواء من الطواقم الفنية أو الآليات المتخصصة ‏للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية، وضرورة تنفيذ الخطة ‏الوطنية المنسقة لمواجهة الاحوال الجوية غير الاعتيادية 2021-‏‏2022 المعدة من قبل المركز الوطني للأمن وادارة الازمات ‏بمشاركة الجهات المعنية.

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