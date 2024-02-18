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الأحد، 18-02-2024 07:47 م

اعلان الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لثلاثة ايام

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الوكيل الاخباري -  بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله ( خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف ) في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.

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