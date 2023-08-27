اعلان صادر عن أمانة عمّان الكبرى

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الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، تمديد بابِ التّقدّمِ للدّورةِ الثّالثة من جائزة حبيب الزّيودي للشّعر للعام 2023، أسبوعين، نظرا للإقبال الشديد على المنافسة، وحددت 15 أيلول المقبل آخر موعد لاستقبال المنافسات الشعرية.

وحددت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان، التي تنظم المسابقة سنويا، ثلاثة مجالات للجائزة للشعراء الأردنيين، وواحدا آخر للشعراء العرب المقيمين في الأردن.

وتتضمن الجائزة لهذا العام ثلاث جوائز لأفضل ديوان شعري، على أن يكون ديوانا منشورا وليس مخطوطا، وأن يكون صدر خلال الأعوام 2021 أو2022 أو 2023، وأن لا يكون الديوان فاز بأية جائزة محلية أو عربية سابقة، ويتنافس على هذه الجائزة أردنيون.

أما المجال الثاني للجائزة فهو لأفضل قصيدة فصيحة يفتح باب التنافس عليها للشعراء الشباب الأردنيين ممن لم يتجاوزوا عمر 40 عاما، وأن لا تكون القصيدة قد فازت سابقا بأي جائزة أخرى.

بينما يتناول المجال الثالث للجائزة أفضل قصيدة نبطية، وهي مخصصة للأردنيين ويشترط أيضا ان لا تكون قد فازت بجائزة سابقا.

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