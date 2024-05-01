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الأربعاء، 01-05-2024 03:42 م

الفرايه : إننا بصدد إغلاق عدد من مكاتب الأحوال في المحافظات المختلفة

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الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية مازن الفرايه إننا بصدد إغلاق عدد من مكاتب الأحوال المدنية في المحافظات المختلفة كونها لا تقدم الخدمة المطلوبة منها إلى جانب العدد القليل من المعاملات التي يتم إنجازها.

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وأضاف خلال افتتاحه اليوم الأربعاء المبنى الجديد لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في محافظة المفرق، أنه تم خلال الأسبوع الماضي إغلاق 3 مكاتب للأحوال المدنية، وسيتم خلال الأسبوع الحالي إغلاق 3 مكاتب أخرى، لافتا إلى أنه يوجد عدد من المكاتب في طور الإغلاق.


وبين الفرايه خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش ورئيس مجلس محافظة المفرق خليل شديفات ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية، أنه تم خلال افتتاح المبنى الجديد للمحافظة قبل 3 اشهر زيارة مبنى الأحوال المدنية والجوازات حيث كان هناك بعض المعوقات التي تعترض إنجاز هذا المبنى وافتتاحه لخدمة المواطنين في المحافظة.


وأشار إلى أنه تم الإيعاز بضرورة التغلب على تلك المعيقات والتي تم تجاوزها وافتتاح المبنى الجديد الذي يمتاز بمساحة كبيرة ويقدم خدمات فضلى ونموذجية للمواطنين.


وأعرب عن شكره لمجلس محافظة المفرق الذي وضع استحداث المبنى الجديد على رأس أولوياته، لافتا إلى أنه تم سابقا زيارة مبنى الأحوال المدنية القديم حيث تبين انه متهالك في بنيته التحتية وضيق المساحة ومؤذ للمراجعين.


وقال النجادا إن افتتاح المبنى الجديد في المفرق يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة، لافتا إلى أن افتتاح المبنى الذي تزامن مع احتفال المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية يشكل مثالا حيا للإنجاز والشراكة الحقيقية والتنموية القائمة بين المجلس التنفيذي ومجلس محافظة المفرق.
وبين رئيس مجلس محافظة المفرق خليل شدي

فات أن افتتاح المبنى تزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي وعيد العمال، لافتا إلى مقولة جلالته أن " ما يهمني أن يلمس المواطن الأثر من تطبيق اللامركزية ".

 




 

 


 

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