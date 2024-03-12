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الثلاثاء، 12-03-2024 10:10 م

اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

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الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، نيابة عن الحكومة، أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد، بقيمة 100 مليون دينار.

وبحسب الإصدار رقم (02) للعام 2024 من أذونات الخزينة الأردنية فإن الأذونات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 14 آذار 2025.

وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون يوم غد الأربعاء، فيما سيكون تاريخ التسوية في 14 آذار المقبل.

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