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الأربعاء، 06-03-2024 05:35 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة اليوم الاربعاء

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية، اليوم، المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

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وأكد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٣٣٤ والمرجعيات ذات الصلة، وتقوض كل فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محذراً من خطورة استمرارها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 

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