اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الوكيل الاخباري - وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية/ صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، للبدء بمشروع مركز انطلاق ووصول جديد في محافظة الزرقاء.



ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن هيئة تنظيم قطاع النقل البري مديرها العام عبد الرحيم الوريكات.

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