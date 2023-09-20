الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 20-09-2023 01:50 م

اعلان صادر عن جامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري - تعلن جامعة اليرموك عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في القانون الجنائي للعمل في كلية القانون /قسم القانون العام (مدرس) .

تقدم الطلبات على موقع جامعة اليرموك الكترونياً فقط، وترفق جميع الأوراق المطلوبة بملف مضغوط وهي: سيرة ذاتية تفصيلية حديثة، والمصدقة الجامعيه وكشوف العلامات، ومعادلة المؤهلات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن ينطبق عليه شروط المعادلة، وكشف علامات الثانوية العامة، وشهادات الخبرة ان وجدت، وصورة عن بطاقة الأحوال المدنية ، وصورة شخصية حديثة ملونة، علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم الاثنين الموافق 2 / 10 / 2022. ولن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط والوثائق المطلوبة.

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