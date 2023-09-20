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الأربعاء، 20-09-2023 10:13 ص

جامعة اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

جامعة اليرموك 2


الوكيل الاخباري - قررت لجنة صندوق الطلبة في جامعة اليرموك، الأربعاء، منح 319 طالبا وطالبة تقدموا بطلبات للحصول على قروض وانطبقت عليهم الشروط قرضا ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024 شريطة ألا تزيد قيمته عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة 86,733 ألف دينار.اضافة اعلان



كما قررت لجنة صندوق التبرعات، منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (58) طالبا وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023- 2024 شريطة ألا تزيد قيمة المساعدة عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت قيمة المساعدات المقدمة 15,156 ألف دينار.


وأكد رئيس جامعة اليرموك إسلام مساد لدى ترؤسه اجتماع كل من لجنة صندوق التبرعات ولجنة صندوق الطلبة في الجامعة، أن مواصلة طلبة الجامعة لمسيرتهم الدراسية واجتياز كل منهم لمتطلباتها بيسر وسهولة أولوية لدى الجامعة.

وقال مسّاد، إن توفير الدعم المالي للطلبة المحتاجين، ومساندتهم لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وتمكينهم من مواصلة دراستهم بيسر وسهولة يعد أولوية تحرص الجامعة على تنفيذها بالتعاون والتشاركية مع المتبرعين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، ومن المجتمع المحلي.


ووجه الشكر والتقدير إلى كافة المتبرعين، كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود نحو زيادة موارد الصندوقين، وزيادة عدد الطلبة المنتفعين منهما.


يذكر أن رئيس الجامعة هو من يترأس كل من لجنة صندوق الطلبة ولجنة صندوق التبرعات، وتضم اللجنتين في عضويتهما كل من عميد شؤون الطلبة، ومدير دائرة القبول والتسجيل، ومدير الدائرة المالية، ومدير دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، كما تضم لجنة صندوق التبرعات عميد كلية الأعمال، فيما تضم لجنة صندوق الطلبة في عضويتها الدكتورة تغريد حجازي من كلية التربية.

 




 

 


 

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