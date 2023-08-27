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الأحد، 27-08-2023 08:32 م

وفد تربوي قطري يزور اليرموك

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مّساد، اليوم الأحد، مع وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، ضم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور خالد عبدالله العلي، ومدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي الدكتور عبدالله حمد فطيس، والملحق الثقافي في سفارة دولة قطر في الأردن حمد بن عبدالله الشريف، والدكتور علاء الدين طواها من الملحقية الثقافية سبل التعاون الممكنة بين الجانبين.

واطلع الوفد على مراحل التطوير والتحديث التي تشهدها جامعة اليرموك على الصعد كافة والهادفة إلى مواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها جميع حقول المعرفة، بهدف تأهيل كوادر بشرية تمتلك مهارات عالية المستوى قادرة على الانخراط في سوق العمل المحلي والدولي على حد سواء.

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