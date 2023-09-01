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الجمعة، 01-09-2023 02:19 م

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية تفوز بمسابقة أكاديمية حكيم

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الوكيل الإخباري - فازت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، بالمركز الأول في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية في نسختها الثامنة، والتي نظمتها شركة الحوسبة الصحية في التميز بتكنولوجيا الرعاية الصحية.

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ويتمثل المشروع الذي فازت به الكلية من أصل مئة مشروع في تكنولوجيا الرعاية الصحية تم التقدم بها من كافة الجامعات الأردنية، بتطوير جهاز تأهيل وتقييم لاستعادة الحركة الطبيعية لمفصل المعصم، للطالبين أحمد موسى السيوطي وخالد وليد العفالقة، بإشراف المهندس سامي فارس مشاقبة من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في الكلية.


وتتلخص فكرة المشروع في أن مفصل الرسغ يتعرض للعديد من الأمراض والإصابات التي تؤثر وتحد من حركته الطبيعية، كالإصابات الرياضية أو الإصابة بالسكتة الدماغية، الأمر الذي يستوجب تقديم برنامج متكامل لإعادة التأهيل الأمر الذي يحتاج إلى وقت طويل للعلاج وتكلفة عالية إضافة إلى تعب وإرهاق المريض في مراجعة مراكز إعادة التأهيل المتخصصة.


وجاءت فكرة المشروع بتصميم جهاز متكامل يعمل على تقييم حركة مفصل الرسغ قبل البدء بالعلاج ثم تدريب الرسغ لإعادة مجال الحركة إلى وضعه الطبيعي، ثم تطبيق بعض الأحمال لزيادة قوة الرسغ ثم التدريب باستخدام لعبة مخصصة تم تصميمها لهذا الغرض.


والجهاز عبارة عن هيكل خارجي مثبت على ظهر اليد وأسفل الذراع مزود بماتورات وحساسات ومعالجات دقيقة وقطع إلكترونية أخرى، موصول بالإنترنت يتم التحكم به عن طريق تطبيق محمل على الهواتف الذكية تم تطويره خصيصًا لهذه الغاية.


وتم تطوير لعبة هي عبارة عن سيارة صغيرة لها مسارات مخصصة يتم التحكم بها عن بُعد عن طريق حركة الرسغ لتشجيع المريض على استخدام الجهاز، كما أن الجهاز يمكن أن يستخدم كوحدة تحكم بالألعاب الإلكترونية المتنوعة عن طريق حركة الرسغ.


ويذكر، أن مسابقة أكاديمية حكيم، هي مسابقة سنوية، ومؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية هي من قامت بتمويل المشروع بالمعدات اللازمة للمشاركة بهذه المسابقة.

 




 

 


 

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