الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 02:43 م

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

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الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن ربط سفارتي الأردن في مدريد وروما إلكترونياً، وذلك لغايات تقديم طلبات جوازات السفر سواء أكانت إصدار أو تجديد أو بدل فاقد أو بدل تالف وذلك من خلال السفارة الأردنية ذات العلاقة.
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وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه بإمكان المواطنين الأردنيين المقيمين في إيطاليا وإسبانيا، تقديم خدمات جواز السفر إلكترونياً ومن خلال السفارة الأردنية الموجودة في مدريد وروما، مشيراً إلى أنه سيتم تدقيق هذه الطلبات من قبل الدائرة وإجراء الموافقات اللازمة لها وإشعار السفارة إلكترونياً بذلك، لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر.

 




 

 


 

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