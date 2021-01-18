الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

بريطانيا توسع عملية التطعيم ضد كورونا لتشمل 70 عاما

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

حملة توعوية بالأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

الإثنين، 18-01-2021 05:30 م

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

1202110121846110703312


الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للتقيد بأحكام المادة 12/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته والالتزام بتوريد المبالغ الضريبية المقتطعة من بدل الخدمة البالغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة الخدمات المقدمة لهم شهريا.

اضافة اعلان

كما دعت الدائرة المكلفين إلى إدخال الوصولات المالية الخاصة بهذه الاقتطاعات إلكترونيا من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية للدائرة باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالشركة الدافعة للوصل المالي من خلال الدخول إلى ايقونة قسائم المعلومات واختيار الاقتطاعات الأخرى، ومنها الادخال المباشر للاقتطاعات أو تحميل ملف الاقتطاعات حسب نوع الملف المتوفر لدى الشركة. وأوضحت أنه يجري ادخال هذه الوصولات من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني للمكلف مؤدي الخدمة (المستفيد) وقيمة المبلغ المدفوع والضريبة المقتطعة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة بدل الخدمة.

وبينت الدائرة أنه يجري اقتطاع الضريبة بما نسبته 5 بالمئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.

كما بينت الدائرة أنه في حال وجود أية فروقات في مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة بين المدخل على النظام المالي للدائرة وبين ما أورده المكلف على كشف الدخل السنوي فيجري عندها مراجعة الشركة الدافعة للوصل المالي التي وردت الاقتطاع لتصويب الوضع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202118152829351835243

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

12201930114423412402381

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

1202114173257948175340

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

1202110215359218194845

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

1202115212523100824793

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

d

حملة توعوية بالأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

أخبار متعلقة
d

حملة توعوية بالأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

12202020173412233444878

الخدمات الطبية الملكية تعلن بدء استقبال المراجعين اليوم

55

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية حول اعطاء لقاح كورونا

b50071a164cb908e0737894a264299bd

وفاة موظف حكومي على رأس عمله

12202024163512612207188

توجيه حكومي عاجل للتعامل مع ازمة كورونا

ca76eae6b47582e90b90b543b35f363b

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية