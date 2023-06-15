اعلان صادر عن وزارة البيئة لغايات التوظيف

الوكيل الإخباري-

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دعت وزارة البيئة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عدد من الاشخاص لمراجعتها الأربعاء القادم 21 حزيران لاجراء المقابلات الشخصية لغاية التوظيف .ونوهت الوزارة الى ضرورة الحضور على الوقت والتاريخ المحدد في 21 حزيران التاسعة والنصف صباحاً في موقعها الكائن في أم اذينة - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز مصطحبين بطاقة الأحوال الشخصية واكدت ان كل من لا يراجع الوزارة في التاريخ والوقت المحددين يفقد حقه في المقابلة .تالياً الأسماء من محافظة العاصمة / قصبة عمان :داوود سمير ابراهيم الصويصعلاء عصام عوض الحراسيسانس جواد جودت عمرانعيم محمد عبد المنعم عميرهابراهيم عماد الدين ابراهيم ابو صقرمحمد عبد ذيب صلاح الدين