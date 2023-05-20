البيئة تطلق الحملة الوطنية للنظافة الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تطلق وزارة البيئة صباح الثلاثاء المقبل، حملة النظافة الوطنية لهذا العام.



ودعت الوزارة في بيان اليوم السبت، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الحملة لإنجاح فعالياتها التي سيكون مركز اطلاقها الرئيس من متنزه غابات سيل حسبان بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وبلدية ناعور.



وقالت إن إلقاء النفايات عشوائيا يشكل الخطر الأكبر على البيئة إضافة إلى آثاره السلبية على المواقع السياحية والأثرية التي تشكل مصدرا مهما في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة.

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