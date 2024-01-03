اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر 10منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراة بجامعة اسطنبول ميديبول.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن منح الدكتوراة هي في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) والذي يتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.



وأضاف أن المنحة الدراسية تشمل تغطية الرسوم الجامعية، وراتبا شهريا (حسب أداء الطالب)، وسكنا مجانيا (غرفة لكل طالب شامل الطعام)، وتأمين أجهزة حاسوب ومكاتب، وخدمات نشر مجانية، وتدريبا ميدانيا دوليا، و تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين.



وبينت أن فترة تقديم طلبات الاستفادة من هذه المنح تنتهي في 12 الشهر الحالي، بينما سيعلن عن قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال الشهر المقبل.



وأوضحت أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة بكالوريوس في تخصصات هندسة الإلكترونيات، والاتصالات، أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو تخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن (3.0/4.0)، وإجادة اللغة الانجليزية، على أن يقدم ش امتحان توفل (IBT) بعلامة لا تقل عن (72)، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.



ودعت الوزارة الراغبين للاستفادة من هذه المنح زيارة الموقع الإلكتروني التالي: (https://forms.gle/jq8o9rVKRQwuTPCa9)، وتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة.



وأشارت الى أنه يمكن زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: www.medipol.edu.tr، لمزيد من المعلومات، أو التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected]