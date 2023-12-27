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الأربعاء، 27-12-2023 07:28 م

جامعة الزرقاء تنظم معرض صور لشهداء الصحافة في غزة

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الوكيل الاخباري -نظمت جامعة الزرقاء،اليوم الأربعاء، معرض صور لشهداء الصحافة والإعلام في قطاع غزة يحمل عنوان "حكاية صورة "، تضمن صورًا للشهداء وقصصًا عن حياتهم وإنجازاتهم وأدوات العمل التي استخدموها في نشر أخبارهم وتقاريرهم المهنية.

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ويهدف المعرض ،الذي نظمته كلية الاعلام بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة،إلى توثيق تضحيات الصحفيين والإعلاميين الذين فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

 

 

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