يوم علمي لكلية الهندسة في جامعة آل البيت



الوكيل الاخباري - نظمت كلية الهندسة في جامعة آل البيت يومها العلمي الرابع بحضور نواب رئيس الجامعة.



وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية الدكتور احمد العلاونة، أن الجامعة تبَّنت منذ تأسيسها سياسة الانفتاح على الصناعة لإكساب خريجيها المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وبناء جيل من الخريجين ينهض بالمجتمع.



بدوره، أكد عميد كلية الهندسة الدكتور مؤيد شواقفة، أن كلية الهندسة دأبت على عقد الأيام العلمية والفعاليات المتنوعة لإبراز إنجازاتها المتمثلة في مواكبة التطورات العلمية والعملية وخدمة المجتمع بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة، مضيفاً أن هذا اليوم العلمي يعكس تنوع الأفكار والتحديات التي نواجهها كمجتمع علمي.

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