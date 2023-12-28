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الخميس، 28-12-2023 07:48 م

محاضرة في اليرموك حول الصحة الرقمية محاضرة في اليرموك حول الصحة الرقمية ودورها بتطوير الأنظمة الصحية بتط

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الوكيل الاخباري - نظمت كليتا تكنولوجيا المعلومات والطب في جامعة اليرموك اليوم الخميس، محاضرة حول الصحة الرقمية ودورها بتطوير الأنظمة الصحية، تحدث فيها الدكتور محمد عودة، من الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية– بريستول في المملكة المتحدة.

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وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور قاسم الردايدة خلال افتتاح المحاضرة، بحضور عميد كلية الطب الدكتورة منار اللوما وأكاديميين وطلبة، إن الصحة الرقمية، هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في معالجة المشاكل الصحية والتحديات التي يواجهها الأشخاص قيد العلاج .

 

وأضاف، أن الصحة الرقمية تشمل التقنيات وحلول الأجهزة والبرامج والخدمات، بما في ذلك الطب عن بُعد والتحليل المستند إلى الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات والرسائل النصية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة استشعار العيادة أو المراقبة عن بُعد.

 

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