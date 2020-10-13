اعلان هام من التربية حول الامتحانات المدرسية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج اختبارات التقييم الأول لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الأول الأساسي ولغاية الثاني عشر.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات ستكون متاحة على منصة درسك بدءًا من يوم الأحد الثامن عشر من تشرين الأول الحالي ولغاية الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل.



واضافت أن موعد الاختبارات سيكون متاحًا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء حسب البرنامج، مبينة أن الدخول إلى المنصة لتأدية الاختبارات سيكون مجانًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.



وأوضحت الوزارة أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد، بحيث تكون مدة كل اختبار نصف ساعة تحسب من وقت دخول الطالب.



ودعت الوزارة جميع الطلبة عند الانتهاء من اختباراتهم القيام بالضغط على أيقونة ( حفظ وإرسال الإجابات ) قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، مؤكدة أهمية الاستعداد الجيد من قبل الطلبة للاختبارات ومراجعة دروسهم عبر منصة درسك.

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