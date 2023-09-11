الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

الفراية يشدد على هذا الامر الهام ويكشف عن اجراءات لوزارة الداخلية

هذه عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الليلة

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 1.1% الى 20.5% عالمياً

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

مجلس التعليم العالي يقرر رفع مقاعد الطب في الجامعات الرسمية

الحنيطي يستقبل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط

الإثنين، 11-09-2023 05:23 م

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني / الثانوية العامة ولكافة تخصصاته، مبينة أن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه وفق الآتي:

برنامج الهندسة : تخصصات هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، هندسة الميكاترونكس، الهندسة الصناعية.

برنامج الضيافة : تخصصات السياحة، الضيافة والفندقة، فنون الطهي.

برنامج الأعمال : تخصصات الإدارة والأعمال.

برنامج التجميل : تخصصات علوم التجميل، علوم التجميل ومستحضرات التجميل.

برنامج التعليم الزراعي : تخصصات الزراعة، علم الغذاء.

برنامج تكنولوجيا المعلومات : تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

فيما يستطيع الطالب مواصلة الدراسة الجامعية في التخصصات الأربعة التي سيتم استحداثها للمستوى الثاني / العام الدراسي 2024/2025 وفق الآتي:

برنامج الوسائط الإبداعية : تخصصات الاعلام.

برنامج السياحة والسفر : تخصصات السياحة، تخصصات السفر.

برنامج الفن والتصميم : تخصص العمارة الخضراء، تخصصات كلية الفنون.

برنامج بناء وانشاءات : تخصص هندسة مدنية، تخصص هندسة العمارة، تخصص انشاء المباني وصيانتها.

وبينت أن الطالب سيحصل بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث على شهادة الدارسة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة حسب تخصصه.

وأوضحت الوزارة أن برنامج التطوير المهني المبني على الكفايات Pearson International BTEC يتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل، وتجمع بين التعلم العملي القائم على التخصصات المهنية.

وتهدف مؤهلات BTEC إلى تخريج أجيال مؤهلة بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلبة خلال دراستهم لمناهج BTEC الخبرة العملية بسوق العمل وفق طرق تعليمية وتقييمية تزودهم بالمعرفة والمهارات وتنمية السلوك المطلوب لسوق العمل، مما يؤهلهم للاندماج بالحياة العملية أو التوجه لمواصلة الدراسة الجامعية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أقرت تطوير مسار التعليم المهني المبني على الكفايات بناءً على دراسات لسوق العمل قامت بها اليونسكو بالتعاون مع الوزارة، والتي أوصت بتبني خطة جديدة مبنية على الكفايات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم اختيار برنامج دولي تقني يمكن مواءمته مع البيئة المحلية ويضمن تدريب وتأهيل الطالب لمهارات القرن العشرين ومهن المستقبل، حيث تتراوح نسبة التدريب العملي بين (80 % - 90%) مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق 25٪.

وأشارت الوزارة إلى أن البرامج التقنية الحديثة أحدثت تغيرا واضحا على وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني، لافتة إلى أنه تم الاستفادة من تجارب دول تحولت للتعليم التقني والتدريب تلبية لحاجات سوق العمل العالمية والمحلية، حيث أن البرنامج يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية؛ لأنه يتضمن مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية والتي ثبت أنها تعاني من قصور في المهارات والخبرة العملية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HHHHH

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

920237143934141668080

2909 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي

920235174826468541839

الفراية يشدد على هذا الامر الهام ويكشف عن اجراءات لوزارة الداخلية

820233114524142251167

هذه عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الليلة

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

33

العربية للطاقة المتجددة: للأردن دور هام في التكامل الاقتصادي العربي

أخبار متعلقة
التربية

التربية توضح حول آلية إعلان نتائج التوجيهي في السنوات المقبلة

التربية

63.4 % نسبة النجاح العام في التوجيهي

التربية والتعليم

تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

مدرسة

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

820235153144593402134

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

التربية

تربية لواء الجيزة تقلص ساعات الدوام ليوم غد الأحد