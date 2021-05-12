اغلاق بئر مياه خاصة غير مرخصة في الزرقاء

الوكيل الاخباري - اغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية بالزرقاء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية أمس بئر مياه خاصة غير مرخصة يقوم مالكها ببيع مياه شرب للمواطنين، كما أن نوعية المياه ملوثة من الناحية الكيماوية وفقاً للفحوصات المخبرية التي تمت على العينات المأخوذة من البئر.

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وقال مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان كوادر قسم صحة البيئة والغذاء أوقفت أمس المياه الخاصة بمصنعين غذائيين بسبب عدم مطابقة نوعية المياه المستخدمة للمواصفات والمعايير الصحية اللازمة، مثلما تعاملت كوادر القسم بالتعاون مع كوادر شركة "مياهنا" بالزرقاء للسيطرة على تلوث محدود للمياه في منطقتي جناعة ومخيم السخنة.



وأكد الدكتور الرواحنة، أن المديرية وضعت خطة رقابية لقسم صحة البيئة والغذاء لاستدامة العمل خلال عطلة عيد الفطر السعيد تغطي جميع مناطق المحافظة وتركز على نوعية المياه الواصلة للمواطنين من المصدر وحتى المستهلك وعلى مدار الساعة.

واشار الى انه سيتم خلال أيام عيد الفطر متابعة عينات المياه لوحدات غسيل الكلى في جميع المستشفيات العامة والخاصة، وكذلك متابعة المؤسسات الغذائية والترفيهية فيما يتعلق بجانب الصحة العامة.



--(بترا)