الإثنين 26-12-2022
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الجيش ينقذ 13 شخصاً وعائلة داهمتهم السيول في الجنوب
وزير الأشغال يؤكد ضرورة العمل على معالجة أي ملاحظة بشكل فوري
الامن العام يحذر مستخدمي طريق المطار
الخصاونة يعقد اجتماعا بشأن المنخفض ويوعز بسرعة الاستجابة لغرف الطوارىء والعمليات
أخبار الشركات
أخبار الشركات
100 فكرة ريادية و30 شركة ناشئة تتأهل للمشاركة في "زين المبادرة 6"
زين قدّمت رعايتها لأضخم فعاليات المملكة في 2022
الربط بين الابتكار والاستدامة: تركيز سامسونج خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023
"المركزية تويوتا" تكتسح مشهد كأس العالم في الأردن بالجائزة الكبرى تويوتا هايلكس
كورونا
كورونا
دراسة: تفشي كورونا في الصين سببه السلالات المنتشرة حول العالم
الصحة العالمية: لا ننصح بجرعات لقاح كورونا إضافية حاليا