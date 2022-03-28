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الإثنين، 28-03-2022 02:50 م

افتتاح أعمال دورة السلامة والصحة المهنية للتعاونيات الزراعية

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول أساسيات السلامة والصحة المهنية في أعمال التعاونيات الزراعية، بمشاركة عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف محافظات المملكة.

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وقال الشلبي خلال افتتاحه الدورة التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع المؤسسة التعاونية، بهدف إعداد المدربين في مجال الصحة والسلامة المهنية، إن تعزيز وبناء قدرات أعضاء التعاونيات من الأهمية البالغة في تطوير القطاع الزراعي، وخاصة ما يتعلق بالصحة والسلامة للعاملين فيه.


وأكد أن الحكومة تولي جانب السلامة المهنية للعاملين في المجالات كافة، جل الاهتمام والرعاية، مشيرا إلى دورها ومن خلال الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة أساسيات وشروط السلامة العامة في أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص.


ولفت الشلبي إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق التنسيق المستمر بين المؤسسة التعاونية ومنظمة العمل الدولية ضمن أحد المحاور الرئيسية التي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021 - 2025) بخصوص بناء قدرات كوادر المؤسسة التعاونية، وأعضاء التعاونيات.


وتهدف الدورة التي تستمر أعمالها 5 أيام، إلى تعزيز كفاءة التعاونيات الزراعية وتحسين قدرتها على تشجيع وتسهيل إنشاء أماكن عمل آمنة وصحية ومنتجة للأعضاء والعاملين والمجتمع المحلي، إضافة الى اكساب المشاركين معرفة حول أساسيات السلامة المهنية وكيفية تقييم المخاطر، وتعزيز أهمية السلامة المهنية في تحسين أداء التعاونيات، وكذلك اكتساب المعرفة والمهارات حول كيفية المواءمة وتصميم خدمات وأعمال التعاونيات بما يساهم في تحسين ظروف السلامة والصحة المهنية لأعضائها والعاملين في مشاريعها.


وشارك في الدورة موظفون من المؤسسة التعاونية وممثلون عن جمعيات تعاونية ووزارات ومؤسسات ذات علاقة.

 




 

 


 

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