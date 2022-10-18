افتتاح الأسبوع العالمي للغة والثقافة الإيطالية بالأردنية

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع العالمي للغة الإيطالية، نظمته كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية بحضور السفير الإيطالي لوتشيانو بيزوتي ونائب السفير السويسري في عمان كارولينا تيسوت.



وأشاد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، بعمق التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والسفارة، والدعم المستمر الذي تقدمه لبرنامج اللغة الإيطالية، مشيرًا إلى أهمية هذه المناسبة ودورها في إثراء ثقافة ومعرفة الطلبة.

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