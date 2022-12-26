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الإثنين، 26-12-2022 02:04 م

افتتاح المبنى الجديد لقسم إدارة حماية الأسرة والأحداث بالمفرق

إدارة-حماية-الأسرة-أرشيفية


الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية الأمن العام، الاثنين، المبنى الجديد لقسم إدارة حماية الأسرة والأحداث في محافظة المفرق، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات، ومدير المكتب الفرعي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة ماريو اتشيفيريا.

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ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص مديرية الأمن العام على توسيع انتشار الخدمة الأمنية والإنسانية والاجتماعية، وتعزيز الجهود الإنسانية في حل القضايا والمشكلات المجتمعية، وخاصة التي تتعلق بالمشكلات الأسرية ومكافحة جميع أشكال العنف الأسري.


يشار إلى أن مديرية الأمن العام تحرص على رفع مستوى ثقافة أبناء المجتمع حول آثار العنف الأسري من خلال الأساليب الاحترافية التي تنتهجها إدارة حماية الأسرة والأحداث.


 




 

 


 

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