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السبت، 15-10-2022 09:48 م

افتتاح مشروع صناعة تقليدية وتطبيقات متقدمة على التطريز في إربد

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز إربد الثقافي اليوم السبت، فعاليات مشروع صناعة الاكسسوارات التقليدية والتطبيقات المتقدمة على التطريز، وذلك ضمن مبادرة نفذتها سيدات من الكرك بعنوان "شملت والنية إربد".

وقالت مشرفة المشروع مريم السيد خلال لـ(بترا)، إن هذه المشاركة تأتي ضمن الاحتفالات بإربد عاصمة الثقافة العربية، ويتضمن المشروع ورش عمل تدريبية، ومعرضا خاصا لمخرجات الورش التعليمية، ويهدف إلى تمكين الشباب وسيدات المجتمع المحلي بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية ومحاولة تضييق فجوة البطالة بين صفوف الشباب.

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