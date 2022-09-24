نشاطات وورش عمل متنوعة بمراكز شبابية في إربد

الوكيل الإخباري - نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد اليوم السبت، نشاطات وورشاً متنوعة بمشاركة شباب وفتيات من أعضاء المراكز.

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فقد نظم مركز شابات الوسطية، ورشة حول الوعي السياسي بين التفكير والتحليل والعمل تحدث خلالها المحامي خالد بشايرة، حول تعريف الوعي السياسي والفرق بين العمل السياسي والتفكير والتحليل السياسي، ووسائل اكتساب الشباب للثقافة السياسية وتفعيل مشاركتهم في صنع القرار.



كما نفذ مركز شباب وشابات كفر الماء بلواء الكورة، ورشة عمل بعنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي" بمشاركة 30 عضواً من شباب المركز.



وتحدثت المهندسة ولاء مقدادي، حول أهمية مواكبة التطور التكنولوجي العالمي المتسارع ومفهوم مصطلح الذكاء الاصطناعي الذي يشير إلى القدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات، عبر استخدام تطبيقات معينة بوسائل التكنولوجيا الحديثة المختلفة.



كما نظم مركز شباب وشابات غرب إربد، ورشة توعوية حول الطاقة الشمسية، تحدث خلالها المحاضر المهندس محمد مجدلاوي، حول مفهوم الطاقة المتجددة وأهميتها، وأنواعها ومصادرها، ودور الطاقة المتجددة في مستقبل قطاع الطاقة، ودورها في عملية التنمية .



واختتمت بمركز شابات دير أبي سعيد النموذجي اليوم، دورة التمديدات الصحية المنزلية بمشاركة 15 فتاة من عضوات المركز .



واشتملت الورشة على مدار 5 أيام، تدريبات نظرية وعملية حول أسس التمديدات الصحية المنزلية والسباكة المنزلية ودورها في ترشيد استهلاك المياه ، وقواعد السلامة المهنية واستخدام ادوات السلامة اثناء مهنة السباكة.



ونظم مركز شباب لواء الوسطية ورشة عمل حرفية حول "صناعة الصابون" بمشاركة 25 شاباً وفتاة من أعضاء المركز والمجتمع المحلي، قدم خلالها المهندس احمد مقدادي من مديرية زراعة الوسطية، تدريبات نظرية وعملية لأسس صناعة الصابون وطرق استغلالها كأحد المشروعات المنتجة.



كما نظم مركز شابات جديتا، ورشة بعنوان "الغذاء الصحي وأثره على الجسم"، تحدثت خلالها المحاضرة رحمة كساسبة، عن محاور الهرم الغذائي الصحي، والنظام الغذائي اليومي المتوازن، ونسب العناصر الغذائية في الأطعمة التي يحتاجها الانسان للحصول على جسم صحي ورياضي.