ملتقى إربد الثقافي يكرّم رائدة العمل التطوعي الزعبي

الوكيل الإخباري - نظم ملتقى إربد الثقافي مساء اليوم السبت، حفلا لتكريم رائدة العمل التطوعي في إربد فايزة الزعبي، وذلك بمشاركة الشاعر الدكتور محمود الشلبي الذي أهداها قصيدة بعنوان "سيدة الفصول".

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وأشاد الشلبي بمسيرة الزعبي وما تتحلى به من خلق رفيع وكرم وأصالة، كما تحدث المهندس هشام سليم التل حول الدور الريادي للزعبي التي تشكل قدوة حسنة في مجالات الأعمال التطوعية والخيرية؛ فيما أشار رئيس ملتقى إربد الثقافي خالد الشرايري، إلى دور الزعبي وتعاون في دعم مسيرة الحركة الثقافية.

وقدمت ليلى العزة والدكتور حسين العمري عرضا حول أهم الأعمال التي اضطلعت فيها الزعبي، لا سيما الانسانية منها.



وفي نهاية الحفل الذي أداره الكاتب عبدالمجيد جرادات قام المهندس هشام التل بتكريم الدكتور الشلبي ورائدة العمل التطوعي الزعبي.