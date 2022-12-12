افتتاح مهرجان التراث الشعبي بنسخته السادسة بجامعة الأميرة سمية

الوكيل الاخباري - افتتحت القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، فعاليات مهرجان التراث الشعبي للطلبة الوافدين بنسخته السادسة، بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.



وحضر حفل الافتتاح السفير السوداني في عمان، حسن صالح سوار الذهب، ومندوب السفارة الباكستانية جنيد صادق، والملحق الثقافي اليمني الدكتورة قبلة محمد سعيد، والملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد المهدي الدويك، ومندوب السفارة الروسية، ومدير الشؤون الثقافية والإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية ريم البرهومي، إضافة إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية، وعمداء الكليات وطلبتها، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

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