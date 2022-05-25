افتتاح مهرجان حدائق الجبيهة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 76 الذي يصادف اليوم الأربعاء، افتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، مهرجان حدائق الجبيهة، والذي يستمر من ٢٥-٢٨ أيار، ويقام من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.وقال أمين عمان إن "افتتاح حدائق الجبيهة كمتنزه عام اعتباراً من اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمزيد من الانجازات الميدانية التي تخدم المواطنين".وأضاف أن أمانة عمان ستستكمل كافة الأعمال التي تخدم مرتادي الحدائق من ملاعب ومرافق مؤهلة لاستقبال العائلات، داعياً المواطنين لحضور الفعاليات التي تقام بمناسبة عيد الاستقلال اعتباراً من مساء اليوم في حدائق الملك عبدالله الثاني بالمقابلين، وفي حدائق الجبيهة، وفي الساحة الهاشمية والمدرج الروماني وسط العاصمة عمان.وكانت أمانة عمان قامت بإعادة تأهيل حدائق الجبيهة البالغة مساحتها 55 دونما والتي كانت تشغلها مدينة الجبيهة الترويحية سابقاً، حيث نفذت أعمال البنية التحتية للحدائق من صيانة للممرات والأرصفة والإضاءة وصيانة الأشجار والشوارع والعاب الاطفال والوحدات الصحية وغيرها.وتتضمن فعاليات حدائق الجبيهة أنشطة وفقرات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة مثل ألعاب ومسابقات كرنفالية وسينما خارجية تعرض أفلاماً للأطفال وفقرات ترفيهية وعروض موسيقية، وعروض بأزياء تنكرية، وعروض ألعاب خفة اليد.كما تتوفر في حدائق الجبيهة منطقة مخصصة للمطاعم ومناطق جلوس متعددة، وأجواء موسيقية رائعة، وتصاميم إبداعية بإضاءات جميلة تملئ المكان.يذكر ان حدائق الجبيهة ستكون مفتوحة للعامة بعد انتهاء مهرجان الجبيهة الكرنفالي والذي سيستمر مدة ٤ ايام حيث سيستقبل زائريه كباقي الحدائق المنتشرة في أنحاء العاصمة.