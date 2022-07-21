افتتاح مهرجان عمان السينمائي الدولي - صور

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني حضر سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حفل إنطلاق فعاليات "مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم" في دورته الثالثة، وذلك على مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان.



كما حضر حفل الافتتاح سمو الأمير مرعد بن رعد و سمو الأميرة دينا مرعد.



وثمنت سمو الأميرة ريم علي رئيسة المهرجان، عضو مجلس مفوضي الهيئة، في كلمة القتها في الحفل، دعم جلالة الملك عبد الله الثاني للمهرجان، منوهة بأن جلالته يؤمن بدور السينما في التثقيف.



وأشادت سموها، في الحفل الذي حضره وزير السياحة والآثار نايف الفايز ووزيرة الثقافة هيفاء النجار وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، دور سمو الأمير علي في دعم المهرجان، لافتة إلى أن سموه الذي شجع على إقامة هذا المهرجان.



ونوهت سموها بأنه رغم أن المهرجان ما يزال في بداياته إلا أنه يشهد تطورا في كل عام مثلما يقدم مزيدا من الفعاليات ويستضيف المزيد من الضيوف من العالم والوطن العربي.



وأعربت عن تقديرها لدور جميع المؤسسات والجهات الرسمية والقطاع الخاص والأفراد الذين قدموا دعما للمهرجان.



وقالت "نشعر بالامتنان لأعضاء لجان التحكيم وجميع الخبراء الموجودين الذين يقدمون الدعم والمشورة والخبرة لصناع الأفلام"، لافتة سموها إلى أن الأعمال السينمائية التي ستعرض خلال عروض المهرجان ستعمل على التذكير بإنسانيتنا بما تحمل من قيم ومضامين، لتعلن بعد ذلك عن انطلاق المهرجان.



كما عبرت عن تقديرها بالعمل الدؤوب لإدارة المهرجان وفريق العمل فيه لإنجاحه.



وكانت الفنانة زين عوض التي قدمت حفل انطلاق فعاليات المهرجان قدمت بمصاحبة العزف على آلة البيانو أغنية المطرب العربي الراحل عبد الحليم حافظ "بحبك"، لافتة إلى أن هذه الأغنية تستهل فعاليات المهرجان الذي أضيف إلى عنوانه في هذه الدورة "مهرجان عمان السينمائي -أول فيلم، أول حب"، بعد غياب عامين بسبب الجائحة وبعد عودة التلاقي بين الناس ودوام محبتهم لبعضهم البعض ومحبتهم للأعمال السينمائية.



واستعرضت الفنانة عوض أسماء أعضاء لجان التحكيم الخاصة الذين سيختارون الفائزين بجائزة السوسنة السوداء في الفئات التنافسية الثلاث: أفضل فيلم روائي عربي، وأفضل فيلم عربي وثائقي، وأفضل فيلم عربي قصير. مهرجان عمّان السينمائي الدولي فريد من نوعه في الأردن حيث يسّلط الضوء على الأعمال السينمائية الأولى على الصعيدين العالمي والإقليمي وهم؛ لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية المخرجة والكاتبة نادين خان والصحافي والناقد السينمائي لوتشيانو باريسونه، والروائية والكاتبة المسرحية الأردنية سميحة خريس.



وقالت إن لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية تتألف من منتجة الأفلام إيرين شالان، وفيل جندلي، وأصيل منصور ، فيما تضم لجنة تحكيم الفيلم العربي القصير من ممثلة المسرح والسينما اللبنانية المخضرمة كارمن لبّس، والمخرج أمير فخر الدين،وكاتبة السيناريو نادية عليوات.



ونوهت أن المهرجان صديقٍ للبيئة عبر ممارسات عملية والترويج لرسائل بيئية والتعويض عن البصمة الكربونية، وهو أول مهرجان في المنطقة العربية يتخذ من دعم القضايا البيئية مبدأ أساسيا له.

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وفي حفل الافتتاح الذي حضره عدد من السفراء، قدمت فرقة "موزاييكا" عددا من الفقرات الغنائية من كلاسيكيات الغناء العربي في بلاد الشام والعراق ومصر وكلاسيكيات الغناء الغربي، كما قدمت فرقة "زوكا" لوحات فنية استعراضية مزجت بين فن السامر الاردني والاداء الحركي الحديث.

وتلا ذلك عرض الافتتاح بفيلم "سلام بالشوكولا" للمخرج جوناثان كيسر ومن بطولة الفنان والمخرج السوري الراحل حاتم علي والفناة السورية يارا صبري وآخرين.

وكان أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوّل فيلم عن استضافة المهرجان أكثر من 200 ضيف من الخارج في إطار فعالياته ومن بينهم؛ المخرج يسري نصر الله والممثل ظافر العابدين والنجمة الأردنية صبا مبارك والفنان والكاتب المسرحي والمخرج اللبناني جورج خباز والممثلة اللبنانية كارمن لبّس، والممثل أشرف برهوم، والفنانة فرح بسيسو، والفنانة الاردنية الواعدة ركين سعد.



وتتضمن مجموعة الافلام المشاركة 49 فيلما من إنتاج أو إنتاج مشترك من 29 دولة، منها الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة العربية والعالمية والأفلام العربية القصيرة، وجميع الأفلام من إنتاج عامي2021و2022 تتنافس في أربع فئات مختلفة ويحصل الفائزون على جائزة السوسنة السوداء بالإضافة إلى جوائز نقدية.



كما يستضيف المهرجان في هذه الدورة 33 صانع أفلام، من ضمن مجموعة الضيوف الأجانب، يمثلون أفلامهم ويتحاورون مع الجمهور إثر العروض ضمن إطار أيام عمّان لصُنّاع الأفلام، وسيشتمل على سلسلة من ورشات العمل والندوات وثلاث منصات تسويق للمشاريع في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى سوق عمّان للأفلام.



كما يستضيف مهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته الثالثة مهرجان الفيلم الفرنسي–العربي للسنة الثانية على التوالي، وذلك ضمن قسمٍ خاص "موعد مع السينما الفرنسية-العربية"ـ حيث سيعرض هذا القسم أربعة أفلامٍ طويلة، إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، إضافة إلى أربعة أفلام قصيرة.



وستنظم عروض الافلام في دور سينما السيارات في منطقة العبدلي والتي أقيمت خصيصاً للمهرجان، بالإضافة إلى المسرح المكشوف في الهيئة الملكية للأفلام وتاج سينما. ومن أجل الوصول إلى عددٍ أكبر من المشاهدين في الأردن، تقام بعض العروض في إربد والعقبة والسلط.



















