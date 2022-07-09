مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك للمرتبات ويشاركهم أداء صلاة العيد

الوكيل الإخباري - هنأ مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة مرتبات المديرية، ناقلا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وشارك اللواء الركن حسين الحواتمة، أداء صلاة العيد مع عدد من مرتبات الأمن العام في ميدان المديرية.



واستمع مدير الأمن العام والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها أمام مديرية الأمن العام، وأكّد فيها على المعاني الجليلة، وقيم التآخي والتراحم التي جاء بها عيد الأضحى المبارك.



والتقى اللواء الركن الحواتمة القادة والمدراء والمرتبات المشاركين من كافة مكونات الأمن العام، موجهاً الجميع إلى إدامة التواصل مع زملائهم العاملين والمتقاعدين، وتفقد ذوي الشهداء والمرضى والمصابين.



وأكد الحواتمة "ضرورة التسهيل على المواطنين والتواصل معهم بصورة طيبة معهودة عن منتسبي الأمن العام خاصة وأنهم يقضون عيدهم بين أهلهم من المواطنين في كافة المحافظات لأداء واجباتهم، في إنفاذ الخطط الأمنية والمرورية خلال أيام عيد الأضحى".





