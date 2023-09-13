اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

الوكيل الإخباري - استمراراً للتوجيهات الملكية السامية لتقديم يد العون والمساعدة وتخفيف المعاناة عن الأهل في قطاع غزة، اكتملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76 اليوم الأربعاء، وصولها إلى قطاع غزة.

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وبدأت طواقم المستشفى فور وصولها أرض المهمة باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة، للقيام بواجبها الإنساني وتأدية مهامها، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في القطاع بكل كفاءة واقتدار.



ويضم المستشفى جميع التخصصات الطبية التي تقوم على إدامتها طواقم طبية وتمريضية وصيدلانية وفنية وإدارية متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.



يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أرسلت أول مستشفى ميدانياً إلى قطاع غزة في عام 2009 لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، علاوة على إرسالها العديد من المستشفيات الميدانية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة إيماناً منها بدورها الإنساني في مساعدة الدول ودعمها خلال الأزمات والحوادث والكوارث الطبيعية.