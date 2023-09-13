الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الامن العام : مواطن يطعن شقيقته في عمان

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

ازدياد ملحوظ في أعداد فاحشي الثراء بالدول العربية.. أين يعيش الأثرياء؟ - أسماء الدول

طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%

صدور ارادة ملكية سامية

سفراء يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - صور

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

الأربعاء، 13-09-2023 04:52 م

اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

المستشفى-الميداني


الوكيل الإخباري - استمراراً للتوجيهات الملكية السامية لتقديم يد العون والمساعدة وتخفيف المعاناة عن الأهل في قطاع غزة، اكتملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76 اليوم الأربعاء، وصولها إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان


وبدأت طواقم المستشفى فور وصولها أرض المهمة باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة، للقيام بواجبها الإنساني وتأدية مهامها، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في القطاع بكل كفاءة واقتدار.


ويضم المستشفى جميع التخصصات الطبية التي تقوم على إدامتها طواقم طبية وتمريضية وصيدلانية وفنية وإدارية متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.


يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أرسلت أول مستشفى ميدانياً إلى قطاع غزة في عام 2009 لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، علاوة على إرسالها العديد من المستشفيات الميدانية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة إيماناً منها بدورها الإنساني في مساعدة الدول ودعمها خلال الأزمات والحوادث والكوارث الطبيعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

1694610948355

اجتماع في الزراعة لمتابعة خطة مكافحة الذباب المنزلي

الملك 10

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

WhatsApp Image 2023-09-13 at 16.01.34

نقابة المجوهرات : استحداث لوحات تعريفية في جميع محلات الذهب بحلول العام القادم

IMG-20210909-WA0001

طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

ارادة

صدور ارادة ملكية سامية

أخبار متعلقة
63829353912719309232

الجيش يشارك بفعاليات تمرين النجم الساطع 2023 في مصر

1692293801166

اختتام فعاليات المسابقة السنوية لرمايات الأسلحة الخفيفة مع الجانب الأميركي

2

مركز الخدمات الحكومي الشامل بالمطار يقدم 44 خدمة