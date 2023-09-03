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الأحد، 03-09-2023 06:52 م

الجيش يشارك بفعاليات تمرين النجم الساطع 2023 في مصر

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الوكيل الإخباري - تشارك القوات المسلحة الأردنية بمختلف صنوفها، في تنفيذ العديد من الواجبات العملياتية الرئيسية، خاصة في مجال القتال، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، خلال فعاليات تمرين "النجم الساطع 2023"، في جمهورية مصر العربية بمشاركة 34 دولة شقيقة وصديقة.اضافة اعلان


وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات التمرين الذي يستمر 14 يوماً، ويهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجال التدريب العسكري المشترك، إضافةً إلى تعزيز الجهود الأمنية والتشاركية في بناء القدرات لمواجهة التهديدات وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية.

ويشتمل التمرين على طرق مكافحة الإرهاب، ومكافحة العبوات الناسفة، والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري، والغطس الهجومي، وأعمال التأمين الطبي، وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤر إرهابية.

 




 

 


 

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