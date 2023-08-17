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الخميس، 17-08-2023 02:20 م

مركز الخدمات الحكومي الشامل بالمطار يقدم 44 خدمة

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات الحكومية الشامل في مطار الملكة علياء الدولي، 44 خدمة حكومية ضمن 15 مؤسسة، والذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يوم أمس الأربعاء.

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وتشمل خدمات القوات المسلحة الأردنية: خدمة تأجيل دفتر خدمة العلم، إصدار تصاريح سفر، وخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات: إصدار- شهادة القيد العائلي، إصدار شهادة ولادة لواقعة أو قيد ولادة مسجلة مسبقاً، إصدار شهادة لواقعة طلاق مسجلة مسبقا، إصدار شهادة القيد الفردي، شهادة لواقعة زواج مسجلة مسبقا، تصديق وثائق الأحوال المدنية، إصدار وتجديد جواز السفر، إصدار شهادة وفاة مسجلة مسبقا، العنوان المصرح به.


وتشمل خدمات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: تصديق الوثائق الرسمية، وخدمات البريد الأردني، خدمة الرسائل العادي، البريد المسجل، البريد السريع، الاشتراك في الصناديق البريدية وتجديد الاشتراك، البريد الدعائي، خدمة الطرود، البرق، خدمة تفويض بريدي، بيع طوابع البريد (هواة الطوابع)/ طوابع الواردات، خدمة الصندوق (عنوان بريدي) افتراضي خارجي أو داخلي، التجارة الإلكترونية داخليا وخارجيا، خدمة الحوالات المالية الخارجية بالتعاون مع الشركات، خدمة الحوالات المالية الداخلية.


وتشمل خدمات وزارة العدل: خدمة عدم محكومية، كف الطلب، وتشمل خدمات أمانة عمان الكبرى: الاستعلام عن ودفع المسقفات، الاعتراض على مخالفات السير، إصدار مخطط موقع تنظيمي، تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً، خدمات إذن الأشغال، طلب براءة ذمة بيوعات أراضي، رخص المهن.


وخدمات وزارة التربية والتعليم تشمل: خدمة تسجيل الصف الأول، وخدمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تشمل التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية.


وتشمل خدمات دائرة مراقبة الشركات: استعلام الشركات – الاستعلام بواسطة اسم الشريك، وتشمل خدمات مديرية الأمن العام: خدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، فيما تشمل خدمات دائرة المخابرات العامة: خدمة حسن سيرة وسلوك.


وتشمل خدمات وزارة المالية: عدم تقاضي راتب، في حين تشمل خدمات نادي السيارات الملكي: خدمة إصدار الرخص الدولية.


كما تشمل خدمات أي فواتيركم: خدمات دفع رسوم المعاملات، خدمات الفواتير، وتشمل خدمات تفعيل سند: خدمات تفعيل الهوية الرقمية.


يذكر أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

 




 

 


 

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