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الخميس، 17-08-2023 10:49 م

اختتام فعاليات المسابقة السنوية لرمايات الأسلحة الخفيفة مع الجانب الأميركي

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الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الخميس، في مركز التدريب المشترك "JTC"، فعاليات مسابقة "The Thunder" السنوية لرمايات الأسلحة الخفيفة الهادفة لتعزيز التشاركية والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، والقوات المسلحة الأميركية الصديقة، بمشاركة 17 فريقاً من كلا الجانبين.

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ووزع مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري الجوائز على المشاركين، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية والأمريكية.


وحصد فريق الحرس الملكي الخاص المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مجموعة الملك عبدالله الثاني/ القوات الخاصة الملكية، كما حصل فريق قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية على المركز الثالث.


واشتملت المسابقة التي استمرت لخمسة أيام، على رمايات مسدس 9 ملم من مختلف المسافات والوضعيات من (25م -100م)، ورماية بندقية M4 عيار 5.56 ملم من مسافة (100م-400م)، إضافةً إلى تنفيذ رماية مسدس على مستوى القيادات بهدف إبراز التشاركية والتعاون والتنسيق، كما تم تطبيق العديد من مهارات ووضعيات الرماية المتقدمة التي أبرزت وأظهرت الكفاءة العالية واللياقة البدنية للمشاركين.


وهدفت المسابقة إلى تدريب المشاركين وتطوير مهاراتهم في الرماية وتعزيز المواءمة العملياتية بين الفرق، كما تم تنفيذ العديد من الرمايات التدريبية بهدف تعزيز أواصر العلاقة والتعاون بين الجانبين الصديقين، حيث أظهر المشاركون الحماسة ما ساهم في رفع المعنويات وتحقيق الأهداف المرجوة من المسابقة.


يشار أن المسابقة تقام بنسختها الثانية على التوالي، إذ شارك بها لهذا العام (12) فريقاً من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية و7 فرق من القوات المسلحة الأميركية.

 




 

 


 

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