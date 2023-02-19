الأحوال المدنية: اصدار وتجديد جوازات السفر للمقيمين باسلام أباد ونيقوسيا إلكترونيا

الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم الأحد، عن إطلاق الخدمات المتعلقة بإصدار جوازات السفر الدائمة إلكترونيا للمواطنين المقيمين في (إسلام أباد، ونيقوسيا)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.



وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بإمكان الأردنيين المقيمين في باكستان وقبرص، تقديم طلبات الخدمات المتعلقة بجوازات السفر الأردنية (أول مرة، تجديد، بدل فاقد، بدل تالف) إلكترونيا عن طريق الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية (https://eservices.cspd.gov.jo).



ويجري ذلك من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية وفتح حساب إلكتروني وتقديم طلب الحصول على الخدمة.



وأشار العموش إلى أن هذه الطلبات سيجري تدقيقها من قبل الدائرة وإجراء الموافقات اللازمة لها وإشعار السفارة إلكترونيا بذلك؛ لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر.



وأضاف أن تطبيق هذه الخدمة في تلك الدولتين جاء استكمالاً لمشروع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة للمواطنين خارج المملكة، مشيرا إلى أنه سيجري تعميم تلك الخدمات على باقي الدول ليستفيد منها جميع المغتربين الأردنيين، والتي ستسرع في إجراءات إصدار جوازات السفر وتختصر الوقت والجهد على الأردنيين المقيمين خارج المملكة.

اضافة اعلان