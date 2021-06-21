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الإثنين، 21-06-2021 01:57 م

الأحوال المدنية لـ الوكيل : لا تعديل على تكلفة تجديد جوازات السفر

مدير
جواز سفر أردني


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش ، أنّه تم العمل بتعديل ساعات الدوام المتعلّقة بخدمة الجوازات المستعجلة ، منذ أسبوع ، بحيث تكون من الثامنة والنصف صباحا ، حتى الساعة السابعة مساء .

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ولفت العموش ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تكلفة تجديد جوازات السفر لم يتم تعديلها ، حيث أن تكلفتها للمقيمين في المملكة (50) دينارا ، أمّا بالنسبة لتكلفة تجديد الجوازات لمن هم خارج المملكة فتبلغ (100) دينار .

 

وبشأن تكلفة خدمة الجوازات المستعجلة ، فقد أوضح أنها تبلغ (125) دينارا للأردنيين من خارج المملكة و(25) دينارا للأردنيين.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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