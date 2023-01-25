الأراضي والمساحة: ارتفاع حجم التداول العقاري بالأردن 17% خلال 2022

الوكيل الإخباري -

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بينت أرقام دائرة الأراضي والمساحة، أن تحركات سوق العقار العام الماضي 2022 بينت ارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة بلغت (%17) مقارنة مع عام 2021 ليبلغ (5,850) مليون دينار.ووفقا لأرقام الدائرة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ارتفعت قيمة الإيرادات خلال عام 2022 بنسبة بلغت (%29) مقارنة بعام 2021 لتبلغ (270,403,979) دينار.كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال عام 2022 بنسبة بلغت (%17) مقارنة بعام 2021 لتبلغ (382,221,236) دينار.وأشارت الأرقام إلى أنه ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال عام 2022 بنسبة بلغت (%18) مقارنة بعام 2021، حيث بلغت (302,968,958) دينارا، كما ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال عام 2022 بنسبة بلغت (%11)، كما ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (%9)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (%15) .